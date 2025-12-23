Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

Nevşehir'de karşı şeride geçen otomobille tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp ilçesi Bozcaköy yakınlarında 38 AG 416 plakalı otomobil sürücüsü M.Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil; burada Y. D.'nin kullandığı 16 NPR 78 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Ünlü, F.K. ve S.E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Münevver Ü. (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR