Nevşehir'de Kaçak Göçmenlere Yönelik Operasyon: 7 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçakçılık faaliyetini organize eden 2 şüpheli tutuklanırken, 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Uygulama Noktası'nda Muhammed Naeem Bafa idaresindeki 42 MB 6800 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 3 yabancı uyruklu şahsın kimliklerinin bulunmadığı ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde, şüphelilerin iki araçla Konya'dan Rize'ye giderek toplam 9 kimliksiz Afganistan uyruklu kişiyi Ankara, Konya ve Kayseri'ye taşımak için anlaştıkları ortaya çıktı. Yapılan araştırmada, Ankara'ya giden 42 MA 9885 plakalı araçtaki 4 kişiden 2'sinin Kayseri'de, 2'sinin ise Ankara'da bırakıldığı tespit edildi.

Konya yönüne ilerleyen 42 MB 6800 plakalı araçtaki 5 kişiden 2'sinin Nevşehir Karayolları Uygulama Noktasına gelmeden araçtan inerek kaçtıkları belirlendi. Ankara'ya giden aracın bu kişileri tekrar almak üzere Nevşehir'e geleceği bilgisini alan polis ekipleri, operasyonu genişletti. Takibe alınan araç, kaçan 2 şahısla buluştuğu sırada düzenlenen baskınla durduruldu.

Operasyonda 2 yabancı uyruklu araç sürücüsü ve 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Araç sürücüleri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, yakalanan 5 yabancı uyruklu şahıs Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - NEVŞEHİR

