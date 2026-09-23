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Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı, Acıgöl OSB yakınında 4 kişi yaralandı

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Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı, Acıgöl OSB yakınında 4 kişi yaralandı
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Nevşehir'de Aksaray-Nevşehir karayolu Acıgöl OSB yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö'nün kullandığı 34 RBH 443 plakalı otomobil ile Y.Ü.'nün kullandığı 50 NC 763 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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