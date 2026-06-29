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Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
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Nevşehir-Acıgöl karayolu Boğazköy Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Nevşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl karayolu Boğazköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden sürücü ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı. Kazada, iki aracın sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Kandemir:

Yine trafik kazası, yine yaralılar ama ne değişecek ki? Her gün aynı olaylar oluyor, kimse bir şey yapmıyor. Belki bu sefer jandarma inceleme yapar ama sonuç belli

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Haber YorumlarıÖzlem Çakıroğlu:

Erkek sürücülerin neden olduğu kazalarda kadınlar ve çocuklar da zarar görüyor, bu sistem değişmeli.

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