Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl karayolu Boğazköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden sürücü ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı. Kazada, iki aracın sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı