Nevşehir'de Freni Çekilmeyen Tır Kazası
Nevşehir'de freni çekilmeyen tır, geri geri giderek 2 araca çarptıktan sonra durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de freni çekilmeyen tır, geri geri giderek 2 araca çarptıktan sonra makaslayarak durabildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın şoförü markete girmek için aracındın indi. Park halinde ve çalışır durumda bırakılan tır, bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde geriye gelen tır, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptıktan sonra cadde ortasında makaslayarak durabildi. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
