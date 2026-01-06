Haberler

Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de polis ekipleri, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir şahsı yakaladı. 6 yıl 3 ay hapis cezası olan İ.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Jet misilleme geldi
Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

İlhak isteyen Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi

4-0'lık maçın önüne geçen an
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki