Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR