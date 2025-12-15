Haberler

Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Nevşehir'de bir vatandaş, fırından aldığı ekmeğin içinde jilet buldu. Ailesiyle kahvaltı yaparken jileti son anda fark eden Muhammet Boyacı, duruma tepki gösterdi ve şikayette bulunacağını açıkladı.

  • Nevşehir'de bir vatandaşın fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı.
  • Ekmeğin içindeki jilet, aile kahvaltısı sırasında fark edildi.
  • Ekmeği alan kişi, durumu yetkililere şikayet edeceğini belirtti.

Nevşehir'de bir vatandaşın kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı.

EKMEĞİN İÇİNDEN JİLET ÇIKTI

Nevşehir'de Muhammet Boyacı'nın babası sabah kahvaltı için fırına giderek ekmek aldı. Kahvaltı sırasında Muhammet Boyacı ağzına götürdüğünde ekmeğin içerisinde bir sertlik hissetti. Ekmeği inceleyen Boyacı, ekmeğin içerisinde jilet olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kahvaltıda küçük yaşta yeğeninin de bulunduğunu ifade eden Muhammet Boyacı, kendisinin fark ettiğini ancak yeğeninin fark etmeden ekmeği ağzına götürebileceğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

Boyacı, "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Kardeş reklam yapmayacak. Video çekmeyecen adam gibi gidip şikayet edecen.

