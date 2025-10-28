Haberler

Nevşehir'de Duyarlı Komşu Yangına Müdahale Etti

Güncelleme:
Nevşehir'de bir apartmanda çıkan kombi yangınına, komşu Kemal Şahin'in cesareti damga vurdu. Çocukları kurtarıp yangına hortumla müdahale eden Şahin, çevresindekilerin takdirini topladı.

Nevşehir'de kombiden çıkan yangını gören komşu, önce evde bulunan çocukları dışarıya çıkarttı daha sonra da 112'ye ihbarda bulundu. Duyarlı komşu yangın çıkan evin doğal gaz ve elektriklerini keserek yangına da hortumla müdahale etti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Özkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı apartmanın 2. katının balkonunda bulunan kombi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kokuyu fark eden alt komşu Kemal Şahin, dışarı çıktığında üst katındaki evin balkonundan yükselen alevleri gördü. Hemen eve koşan Şahin, evde bulunan 2 çocuğu dışarı çıkartarak 112'ye ihbarda bulundu. Kemal Şahin çocukların güvenliğini sağladıktan sonra evin doğal gaz ve elektriklerini kesti. İtfaiye ekipleri gelene kadar da kendi evinden uzattığı hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kombiden çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangının evin içine ve üst katlara sıçramasına engel oldu.

Komşunun bu duyarlılığı çevredeki diğer komşular tarafından takdirle karşılandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
