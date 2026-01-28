Haberler

Düşerken kafasını duvara çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'in Nar Kasabası'nda, lavabodan dönerken dengesini kaybeden 81 yaşındaki Kiraz Doğan, kafasını duvara çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de lavabodan çıktıktan sonra dengesini kaybederek başını duvara çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Nar Kasabası Yeni Mahalle Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan evde meydana geldi.

Oğlunun evinde ikamet eden 81 yaşındaki Kiraz Doğan, gece saatlerinde lavaboya gitti. Tekrar dönerken dengesini kaybeden yaşlı kadın düşerken kafasını da duvara çarptı.

Düşme sesine uyanan oğlu, hemen 112 çağrı merkezini arayarak sağlık ekibi talebinde bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kiraz Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine eve polis ekipleri de sevk edildi. Adli tabibin ön muayenesinden sonra, Kiraz Doğan'ın kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

