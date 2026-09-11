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Nevşehir’de ’Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ’terör propagandası’ suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de ’Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ’terör propagandası’ suçundan 1 kişi tutuklandı
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Nevşehir’de ’Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ’terör örgütlerinin propagandasını yapmak’ suçlarından gözaltına alınan E.T. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir'de 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terör örgütlerinin propagandasını yapmak' suçlarından gözaltına alınan E.T. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terör örgütlerinin propagandasını yapmak' suçlarından E.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.T., yapılan işlemler sonucunda tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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