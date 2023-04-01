Nevşehir'de başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Nevşehir'de başıboş köpeğin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Nevşehir Avanos Karayolunun 5. Kilometresinde meydana geldi. Süleyman D. Yönetimindeki 59 ADK 875 plakalı otomobil seyir halindeyken başıboş köpeğe çarpı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobil sürücüsü yaralandı. Kazaya neden olan köpek de olay yerinde telef oldu.

Kazayı gören bir başka sürücü tarafından 112'ye ihbarda bulundu. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR