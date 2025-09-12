Haberler

Nevşehir'de Azerbaycan Uyruklu Kayıp Şahıs Peribacalarında Ölü Bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 11 gündür kaybolan Azerbaycan uyruklu Hüseyin G.'nin cesedi peribacaları arasında bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 11 gündür haber alınamayan Azerbaycan uyruklu şahıs, peribacaları arasında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Azerbaycan uyruklu Hüseyin G.'den 5 gündür haber alamayan işvereni M.H., 5 Eylül'de polis merkezine giderek müracaatta bulundu. Müracaatı değerlendiren ekipler, cumhuriyet savcısının talimatı ile harekete geçerek; saha ve kamera inceleme çalışmasına başladı. Ekiplerin çalışmalarında Hüseyin G.'nin ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de arkadaşı İ.T.F. ile alkol aldığı belirlendi.

Ölü olarak bulundu

Ekiplerin saha çalışmalarında kayıp olan Hüseyin G.'nin cansız bedeni peribacaları arasında bulunurken, olayla ilgili arkadaşı İ.T.F. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
