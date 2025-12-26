Haberler

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Nevşehir'de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kontrolünü kaybederek ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Sürücüye 49 bin lira idari para cezası kesildi.

Nevşehir'de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 2000 Evler Mahallesi Üniversite yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HT 1222 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü Fatih T. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol testinde 1.92 promil alkollü olduğu ve alkollü araç kullandığı için ehliyetinin geri alındığı belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 yolcu kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücüye çeşitli maddelerden 49 bin lira idari para cezası kesildi. - NEVŞEHİR

