Kafası bazaya sıkışan minik Amine öldü

Kafası bazaya sıkışan minik Amine öldü
Güncelleme:
Nevşehir'in Çardak köyünde, kafası bazaya sıkışan 2 buçuk yaşındaki Amine A. yaşamını yitirdi. Olay, ailesiyle birlikte dedesinin evinde yaşandı. Kale görüntüleme sonucu yapılan ön otopside boğulmadan dolayı öldüğü öğrenilen minik kızın cenazesi toprağa verilecek.

Nevşehir'de kafası bazaya sıkışan 2 buçuk yaşındaki Amine hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Amine A. ailesiyle birlikte dedesinin Çardak köyündeki evine geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde yatmaya hazırlandıkları sırada aile yakınlarından biri bazanın altından malzeme çıkartırken Amine A. bazanın içerisine kafasını uzattı. Amine'nin kafası, aniden kapanan bazada sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma evde inceleme yaparken, ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Amine, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Çardak köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Amine A.'nın ailenin tek çocuğu olduğu ve yapılan ön otopsisinde boğulmadan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
