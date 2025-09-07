Haberler

Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinli zorla yerinden edildi

Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinli zorla yerinden edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şehri'nde gerçekleştirdiği saldırıların sonucunda 100 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiğini açıkladı. Saldırıların devam ettiğini belirten Netanyahu, Hamas'ın yüksek katlı binaları kullandığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze Şehri'nden 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şehri'ne yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze Şehri'nden 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini açıkladı. Gazze Şehri'ne yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Netanyahu, Hamas'ın kentteki yüksek katlı binaları kullandığını iddia ederek, bu binaları bombaladıklarını ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
