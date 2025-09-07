Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinli zorla yerinden edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze Şehri'nden 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şehri'ne yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze Şehri'nden 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini açıkladı. Gazze Şehri'ne yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Netanyahu, Hamas'ın kentteki yüksek katlı binaları kullandığını iddia ederek, bu binaları bombaladıklarını ifade etti. - TEL AVİV