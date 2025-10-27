Haberler

Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Küçükçekmece'de Görüldü

Güncelleme:
Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Su samuru, kıyıya yakın bir noktada kısa süreliğine görüldükten sonra yüzerek uzaklaştı.

Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde görüldü. Su samurunu fark eden vatandaşlar heyecanlanırken, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru görüldü. Kıyıya yakın yerde bulunana su samurunu gören vatandaşlar şoke oldu. Bir süre taşın üzerinde duran su samuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar vatandaş tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
