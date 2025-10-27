Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Küçükçekmece'de Görüldü
Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru görüldü. Kıyıya yakın yerde bulunana su samurunu gören vatandaşlar şoke oldu. Bir süre taşın üzerinde duran su samuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar vatandaş tarafından görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa