Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Küçükçekmece'de Görüldü

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru görüldü. Kıyıya yakın yerde bulunana su samurunu gören vatandaşlar şoke oldu. Bir süre taşın üzerinde duran su samuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar vatandaş tarafından görüntülendi. - İSTANBUL