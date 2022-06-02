Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni - Haberler

Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni - Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni Nepal'in kuzeyindeki Mustang bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 22 kişiden 7'si için başkent Katmandu'da cenaze töreni düzenlendi. - Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni KATMANDU - Nepal'in kuzeyindeki Mustang bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 22 kişiden 7'si için başkent Katmandu'da cenaze töreni düzenlendi. Nepal, geçtiğimiz pazar günü Tara Air'e ait uçağın Mustang bölgesinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 kişinin yasını tutuyor. Kazada yaşamını yitirenlerin başkent Katmandu'daki Tribhuwan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Hayatını kaybeden 22 kişiden 7'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi ve tören düzenlendi. Nepal'de 29 Mayıs'ta turizm kenti Pokhara'dan kalkarak ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatı kesilmiş ve ardından düştüğü belirlenmişti. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında uçağın enkazını bulan ekipler, iki günün sonunda 22 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Uçakta 13 Nepalli, 4 Hint, 2 Alman yolcu ile 3 mürettebat bulunuyordu. İhlas Haber Ajansı / Subash Shrestha - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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