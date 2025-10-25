Haberler

Nemrut Dağı'nda Turist Düşerek Yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'da Nemrut Dağı'na gelen bir turist, merdivenlerden düşerek yaralandı. Çevredeki turistlerin ve görevlilerin yardımıyla sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve turist hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, Nemrut Dağını görmeye gelen bir turist yuvarlandığı merdivenden kayalık bölgeye düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'den Adıyaman'ın Nemrut Dağı'na gelen bir turist, merdivenlerde bulunduğu esnada dengesini kaybederek merdivenden kayalık alana düştü. Yerde acı içerisinde kıvranan turistin yardımına çevredeki turistlerle görevliler koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan turist, Kahta ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
