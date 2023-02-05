Nehre düşen araçtaki sürücüyü çevredekiler kurtardı 3. Sayfa Haberleri Çin'in Jiangsu eyaletinin Nantong şehrinde nehre düşen aracın içinde sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı. Çin'in Jiangsu eyaletinin Nantong şehrinde nehre düşen aracın içinde sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Nantong şehrinde bir araç nehre düştü. Araç içinde sıkışan sürücü o sırada yoldan geçen iki kişi tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Görüntülerde iki kişinin kayıkla aracın yanına yanaştığı ve arabanın camını kırarak sürücüyü kurtardığı görüldü. - JİANGSU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çin Halk Cumhuriyeti Tragger 3. Sayfa Haberler

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