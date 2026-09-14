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Nazımiye’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Nazımiye’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
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Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Bostanlı ile Dallıbahçe köyleri arasında bulunan Çakaran Vadisi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken, vadinin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yangının etkili olduğu bazı noktalara karadan ulaşmakta güçlük yaşandığı öğrenildi. Karadan yürütülen çalışmalara destek amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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