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Nazilli polisi hırsızı suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nazilli polisi hırsızı suçüstü yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı gün 2 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisini son işinde suçüstü yakaladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı gün 2 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisini son işinde suçüstü yakaladı.

Olay, 15 Temmuz 2022 Cuma günü 64 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 ayrı adreste ikametlerin ampul duyları, elektrik kabloları ve tesisat boruları gibi birçok hurda niteliğindeki malzemeleri çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hırsızlık şüphelisi B.B'yi çaldığı malzemelerle suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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