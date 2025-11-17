Nazilli'de Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Yangın, Şirinevler Mahallesi 685 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin, ikinci katında meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın esnasında evde bulunan 18 yaşındaki Makbule İlhan'ı alevlerin arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. de hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Makbule İlhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaymakam Kan, dumandan etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangın sonrası hastaneye gelerek dumandan etkilenen vatandaşları ziyaret ederken, ardından yangın bölgesinde de yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN