Uyuşturucu taciri Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan aranan şahıs, yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sevindikli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet sırasında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (55) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı