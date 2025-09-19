Haberler

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, bunlardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Operasyon Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli genelinde yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda çok sayıda adres ve şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., H.G., E.B., S.K., E.A. ve E.Ş. isimli 6 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
