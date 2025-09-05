Nazilli'de Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güzelköy Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı. Adli makamlardan alınan izinle yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 43 adet çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN