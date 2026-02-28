Haberler

Nazilli'de feci yangın: İki otomobil saniyeler içerisinde kül oldu

Nazilli'de feci yangın: İki otomobil saniyeler içerisinde kül oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın, yanındaki başka bir otomobile sıçradı. İki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan ve yanındaki bir başka otomobile sıçrayan yangında 2 araç küle döndü.

Olay, Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi Yukarı Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler yanında bulunan başka bir otomobile sıçradı. İki araç da alev topuna dönerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı olmazken, araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu