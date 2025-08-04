Nazilli'de Hakkında 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de Hakkında 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçundan aranan M.Ç. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hakkında 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. "İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokmak" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (E-37) isimli şahıs Nazilli Esenköy Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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