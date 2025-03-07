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Aydın'da fırın çalışanı ölü bulundu

Aydın'da fırın çalışanı ölü bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir fırın çalışanı, iş arkadaşları tarafından kaldığı odada ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bir ekmek fırınında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında çalışan ve personel için oluşturulan alanda konaklayan Tuncay Korkmaz (40) isimli işçi mesaisinin ardından dinlenmeye çekildi. Arkadaşlarının uzun süre odasından çıkmadığını fark eden iş arkadaşları Korkmaz'ın sağlık durumundan şüphelenerek kontrol etmek için odaya girdi.

ACI HABERİ ALAN ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Korkmaz'ı hareketsiz yatar halde bulan fırın çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın acı haberini alan iş arkadaşları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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