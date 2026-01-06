Haberler

Nazilli'de 2 aranan şahıs yakalandı

Nazilli'de 2 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan M.K. ve Z.E. isimli şahısları yakaladı. M.K., konutta geceleyin yağma suçundan 19 yıl, Z.E. ise kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Hakkında Silahla Birden Fazla Kişi ile Konutta Geceleyin Yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile hakkında Kasten Öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E. isimli şahıslar yakalandı. Her iki şahıs gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası