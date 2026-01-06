Nazilli'de 2 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Hakkında Silahla Birden Fazla Kişi ile Konutta Geceleyin Yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile hakkında Kasten Öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E. isimli şahıslar yakalandı. Her iki şahıs gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN