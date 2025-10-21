Haberler

Nazilli'de 18 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 18 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri yakalandı. Yakalanan şahıs, gerekli kontrollerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 yıl hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli Jandarma Karakol Komutanlığı ve Nazilli Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince icra edilen aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Nazilli Yerel İlamat Masasının uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Nazilli 1 Asliye Ceza Mahkemesinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suçlarından toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli kontrollerin yapılmasına müteakip, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

