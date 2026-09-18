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Nazilli’de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Nazilli’de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bozyurt Mahallesi'nde B.Ü. (30) yakalandı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü., ekiplerin yaptığı araştırma sonucu yakalandı.

Adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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