Haberler

Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmış, Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Mahruki, savcılık ifadesinin ardıdan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! Beklenen açıklama geldi
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Gökyüzünde Türk bayrağını anımsatan görüntü

Gökyüzünde mest eden görüntü
Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupon yapmışlar

Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupun yapmışlar
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi