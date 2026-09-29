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Myanmar ordusunun Arakan Kyauktaw'da hava saldırısında 50 kişi öldü, en az 58 yaralandı

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Myanmar ordusunun Arakan Kyauktaw'da pazar, okul ve yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 50 kişi öldü, en az 58 kişi yaralandı. Arakan Ordusu Sözcüsü Khine Thu Kha, sivillerin kasten hedef alındığını söyledi; Myanmar hükümetinden açıklama yapılmadı.

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde pazar, okul ve yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, en az 58 kişi yaralandı.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından başlayan iç savaş sürerken, ülkenin Arakan eyaletinde gerilim yeniden tırmandı. Myanmar Ordusu, Arakan eyaletini hava saldırılarıyla hedef aldı. Myanmar Ordusu ile Arakan Ordusu arasındaki çatışmaların devam ettiği Kyauktaw kentinde düzenlenen hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, en az 58 kişi yaralandı.

Arakan Ordusu Sözcüsü Khine Thu Kha, "Myanmar ordusu hava saldırılarıyla yoğun nüfuslu pazarları, okulları, sivilleri ve yerleşim yerlerini kastlı olarak hedef aldı" dedi. Khine Thu Kha, Arakan Ordusu'nun sivillerin bombalanmasından sorumlu ordu ve diğer unsurlara karşılık vermek için elindeki tüm imkanları kullanacağını söyledi.

Myanmar hükümetinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Myanmar ordusu daha önce yaptığı açıklamalarda, "sivillerin zarar görmesini önlemek için azami özen gösterdiğini" savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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