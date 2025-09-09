Haberler

Müzik Grubu Üyesine 'Hayasızca Hareketler' Suçlaması

Manifest adlı müzik grubunun konseri sırasında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, grup üyesi 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şişli Küçükçiftlik Park konser alanında 6 Eylül 2025'de Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Edep, iffet, ar ve haya duyguları ile edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici eylem ve hareketlerde bulundukları iddiasıyla şüpheli 6 grup üyesi ile konsere katılıp bir bölümünde sahneye çıkan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 7 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye getirildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar. - İSTANBUL

