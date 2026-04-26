Mutki'de dereye kapılan kepçe kurtarıldı

Bitlis'in Mutki ilçesinde dereye kapılan bir kepçe, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Eriyen kar suları ve etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Mutki Deresi, çevrede risk oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, kepçe operatörü Orhan Güllübardak, yaptığı çalışmanın ardından kirlenen iş makinesini temizlemek amacıyla dere kenarına indirdi. Ancak bu sırada aniden yükselen ve hızlanan su akışı kepçeyi sürükleyerek dere içerisinde saplanmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine başka bir kepçe sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla, suya kapılan kepçe uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş makinesinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı