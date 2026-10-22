Mut'ta trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere karşı denetimlerini artırdı

Mersin'in Mut ilçesi şehir merkezinde kural tanımayan, trafiği tehlikeye sokan ve araçlarıyla şov yapan sürücüler için trafik ekipleri gece gündüz denetimlerini sürdürüyor.

Mut'ta hem gelen şikayetler hem de motosiklet kazaları sonrası Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri kural tanımayan sürücülere karşı denetimlerini arttırdı. Ekipler, motosiklet kazalarının en aza indirilmesi, olabilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmesi için şehir merkezinde araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde uygulamalar gerçekleştiriyor. Kasksız motosiklet sürücüleri ile eksik evraklı araçlar üzerinde uygulamalar yapıyor. Ekipler, özellikle motosiklet sürücülerinin yoğun kullandığı bölgelerde yaptıkları denetimlerde kuralları hiçe sayan sürücüleri affetmiyor.

Trafik ekipleri ayrıca vatandaşların yoğun kullandığı sokak ve caddelerde yaptıkları denetimlerde birçok araç sürücüsüne çeşitli suçlardan cezai işlem uyguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı