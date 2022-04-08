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Mut'ta fırınlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mut'ta fırınlar denetlendi

Mersin'in Mut ilçesinde Ramazan dolaysıyla gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırın sahipleri uyarıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde Ramazan dolaysıyla gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırın sahipleri uyarıldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'in talimatıyla rutin fırın denetimlerini Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştıran zabıta, ilçedeki fırınlarda pide gramajlarının yanı sıra hijyen denetimini de yaptı.

Başkan Şeker, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte rutin fırın denetlemelerini sıklaştırdıklarını belirterek, "Ramazan pidesi üreten fırınları hijyen ve gramaj açısından denetledik. Fırınlarda pidenin gramaj konusunda hiçbir sıkıntıya rastlamadık. Hijyen konusunda gerekli ihtarlarda bulunduk. Bu denetimlerimizi tüm gıda üretimi yapan işletmelerde yapıyoruz. Kurallara riayet eden esnafımıza da teşekkürlerimizi ilettik" dedi. - MERSİN

Mut'ta fırınlar denetlendi

Mut'ta fırınlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Volkan Şeker, Ramazan, Zabıta, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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