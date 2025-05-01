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Muş'ta Yangın: Evin Birinci Katında Başlayan Alevler Kontrol Altına Alındı

Muş'ta Yangın: Evin Birinci Katında Başlayan Alevler Kontrol Altına Alındı
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Muş'un Sütlüce Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Muş'un Sütlüce Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, sabah saatlerinde evin birinci katında başladı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini önledi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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