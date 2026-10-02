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Muş'ta uyuşturucu suçundan 2 yıl cezası olan şahıs jandarma operasyonuyla tutuklandı

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Muş'ta uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince 1 Ekim 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'ta hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçede "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın 1 Ekim 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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