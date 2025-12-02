Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Muş'ta jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram kubar esrar, 400 gram kenevir tohumu ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, E.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram kubar esrar, 400 gram kenevir tohumu ve 8 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUŞ