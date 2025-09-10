Muş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muş'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İstasyon Caddesi Duvarbaşı Kavşağı'nda 17 ABB 037 ve 06 FDS 247 plakalı araçların çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazada hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü. - MUŞ