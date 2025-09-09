Muş'ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

SİLAHLI KAVGADA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda D.K. (61), B.K. (50), Ş.A. (47) isimli şahıslar hayatını kaybederken, C.K. (52), N.M. (47) ve E.A. (43) yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.