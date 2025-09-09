Haberler

Muş'ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda D.K. (61), B.K. (50), Ş.A. (47) isimli şahıslar hayatını kaybederken, C.K. (52), N.M. (47) ve E.A. (43) yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

