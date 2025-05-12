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Muş'ta Şiddetli Fırtına Evlerin Çatılarını Uçurdu

Muş'ta Şiddetli Fırtına Evlerin Çatılarını Uçurdu
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Muş'un Varto ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, bazı evlerin çatılarını uçururken ağaçları da kökünden söktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Muş'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, ağaçları da kökünden söktü.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Bazı evlerin çatılarının metrelerce uzağa savrulduğu görüldü. Olayın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başlandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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