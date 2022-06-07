Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi - Haberler

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Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi

Muş'ta adliye çıkışında husumetlilerine pompalı tüfek ve tabanca doğrultan 3 şahsın saldırı girişimi, polis ekiplerinin şahısların üzerine atlayarak silahları almasıyla önlendi.

Muş'ta adliye çıkışında husumetlilerine pompalı tüfek ve tabanca doğrultan 3 şahsın saldırı girişimi, polis ekiplerinin şahısların üzerine atlayarak silahları almasıyla önlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, İstasyon Caddesi'ndeki adliye yakınlarında meydana geldi. Muş Adliyesi'nde 2 husumetli akraba aile arasında görülen cinayet davası çıkışında husumetlilerini takibe alan 1'i kadın 3 şahıs, 1 pompalı tüfek ve 1 tabancayı ateşleyeceği esnada devriye gezen polis tarafından engellendi. Kentin en kalabalık noktasında silahları husumetlilerine doğrultan 3 kişinin üzerine atlayarak olası felaketi önleyen polis ekipleri, şahısları yere yatırarak kıskıvrak yakaladı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. Olayda, polisin dikkati sayesinde kimseye zarar gelmezken, gözaltına alınan 5 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muş 3. Sayfa Haberler

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