Üye Girişi
Haberler
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü lideri öldürüldü
Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
Tarihin ardından heyette yer alacak isimler de netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Muş'ta Narkotik Operasyonu: 98,39 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Muş'ta Narkotik Operasyonu: 98,39 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 98,39 gram metamfetamin ele geçirirken, 1 kişiyi tutukladı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda 98,39 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli bir şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramada, 98,39 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Narkotik ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada 98,39 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. 1 şahıs ise, TCK 188 kapsamında tutuklanmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ligin zirvesindeki Türk teknik direktör istifa etti
img

Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar
img

Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar
Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi

Son Dakika Haberleri

Gündönümü oldu mu? Bu gece en uzun gece mi? Cuma günü hangi diziler var? 20 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (EYÜPSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldü mü? Eyüpspor Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kocaelispor Teknik Direktörü kim olacak? İsmet Taşdemir kimdir? 21 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Masterchef Onur neden ağladı, Onur'a ne oldu? 21 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Squid Game 2. sezon ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.