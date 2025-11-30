Haberler

Muş'ta Kaybolan 200 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Muş'ta Kaybolan 200 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
Güncelleme:
Muş'un Sudurağı köyünde kaybolan yaklaşık 200 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Muş'un Merkez ilçesine bağlı Sudurağı köyünde kaybolan yaklaşık 200 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sudurağı köyünde hayvancılıkla uğraşan İ.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ağıldan çıkardıkları yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek, arama çalışmalarına başladı. Yapılan incelemelerde hayvanların sabah saatlerinde ağıldan çıktıktan sonra arazide kaybolduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri sonucu sürü, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyü Ziyaret Tepe mevkiinde saat 15.00 sıralarında bulunarak sahibine teslim edildi. İ.T., hızlı ve titiz çalışmaları nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

