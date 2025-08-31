Muş'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Yaralı

Güncelleme:
Muş'ta meydana gelen trafik kazasında bir araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş merkeze bağlı Çukurbağ köyü civarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 ACF 099 plakalı kamyonet ile 54 AGT 453 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
