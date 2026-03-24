Muş'ta 1 milyon 110 bin adet makaron ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu bir araçta yüklü miktarda kaçak makaron ele geçirildi. Ekiplerce tespit edilen kapalı kasa kamyonette yapılan aramalarda 1 milyon 110 bin adet mükerrer bandrollü makaron bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemlere başlanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı