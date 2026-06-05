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Muş'ta kaçak kazı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta kaçak kazı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda jeneratör, hilti, çekiç gibi çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde kaçak kazı şüphesi bulunan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 adet jeneratör, 1 adet hilti takımı, 2 adet çekiç, 2 adet balta, 1 adet üçlü elektrik fişi, 1 adet metre, 1 adet spiral, 3 adet burç, 3 çift eldiven ve 2 adet keski bulundu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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