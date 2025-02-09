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Muş'ta Kaçak Avcılara 90 Bin TL Cezai İşlem

Muş'ta Kaçak Avcılara 90 Bin TL Cezai İşlem
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü av koruma ekipleri, kaçak avlanan iki kişiye toplamda 90 bin 582 TL ceza uyguladı. Yaban hayvanları için yapılan yemleme çalışmaları sırasında av tüfekleri ve avlanmış hayvanlar ele geçirildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü av koruma ekipleri, kaçak avlanan 2 kişiye 90 bin 582 TL'lik cezai işlem uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü av koruma ekipleri, 7 Şubat'ta yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları için yem üretim tesisine giderken Derecik genel avlağı sınırları içerisinde yer alan Tekyol köyü kırsalında 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde sınırlandırılmamış 2 adet av tüfeği, avlanmış 8 adet kınalı keklik ve 3 adet yaban tavşanına el konuldu. Şahıslar hakkında 59 bin 182 TL idari para cezası ve 31 bin 400 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 90 bin 582 TL tutarında cezai işlem uygulandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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